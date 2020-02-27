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سوبارو تطرح الجيل الجديد من أيقونتها WRX STi.. تعرف على المواصفات

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
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طرحت شركة سوبارو اليابانية الجيل الجديد من أيقونتها WRX STi الرياضية لعام 2021.

وأتي السيارة الجديدة بأبواب ثنائية تعتمد على سواعد محرك بوكسر تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر يزأر بقوة 400 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 490 نيوتن متر.

ويوجد في سيارة سوبارو  WRX STi موديل 2021، ناقل حركة يدوي سداسي السرعات لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع.

ويتميز الجيل الجديد المدعم بنظام كبح محسن من خلال الملامح مفتولة العضلات على مبيت العجلات، والبروز القصير، والعناصر المصنوعة من ألياف الكربون، والاسبويلر الخلفي، والكشافات العاملة بتقنية LED، فضلا عن التصميم الجديد لغطاء حيز المحرك مع فتحات التهوية.
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