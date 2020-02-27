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مفاجآة حول الشاب المنتحر من الدور التاسع بفيصل

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:58 م
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صورة من مكان الواقعة
صورة من مكان الواقعة
إيمان عبد العاطي
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أكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع، في منطقة المريوطية بشارع فيصل، يُدعي" محمد"، 26 سنة، عاطل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، اليوم الخميس، أن المنتحر غير متزوج، وكان يقيم بالشقة محل الواقعة رفقة أصدقائه.

كانت كشفت التحريات الأولية، عن انتحار شاب بالقاء نفسه من الطابق التاسع، بأحد العقارات بمنطقة المريوطية، وإذ تبين أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، لوجود خلافات بينه وبين أهليته.
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الكلمات المفتاحية

انتحار شاب في فيصل انتحار شاب الفجر

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