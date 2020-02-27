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انتحار أم شبهة جنائية؟.. ننشر تفاصيل سقوط شاب من الدور التاسع بفيصل

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت التحريات الأولية، عن انتحار شاب بالقاء نفسه من الطابق التاسع، بأحد العقارات في منطقة المريوطية، اليوم الخميس، إذ تبين من تحريات رجال المباحث، أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، لوجود خلافات بينه وبين أسرته.

كان سقط شاب من الطابق التاسع بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بشارع فيصل، في نطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من الطابق التاسع، بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.

على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع بالعقار محل الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

فيصل انتحار شاب الهرم النيابة العامة الفجر أمن الجيزة

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