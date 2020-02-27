حماية المستهلك: توجيهات من السيسي بحل مشاكل المواطنين بسهولة

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية يعمل لصالح المواطن في إطار استراتيجية الدولة واهتمامها بمشاكل المواطنين، وهناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع مشاكل المواطنين وحلها بسهولة ويسر.





وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" التي انطلقت السبت الماضي، تستهدف تجمع أطراف المنظومة الاستهلاكية سواء شركات القطاع العام والحكومي بجميع المجالات، للرد على شكاوى المواطنين وتقديم حلول فورية لها، بهدف إرضاء المواطنين.



