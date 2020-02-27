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حماية المستهلك: توجيهات من السيسي بحل مشاكل المواطنين بسهولة

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية يعمل لصالح المواطن في إطار استراتيجية الدولة واهتمامها بمشاكل المواطنين، وهناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع مشاكل المواطنين وحلها بسهولة ويسر.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" التي انطلقت السبت الماضي، تستهدف تجمع أطراف المنظومة الاستهلاكية سواء شركات القطاع العام والحكومي بجميع المجالات، للرد على شكاوى المواطنين وتقديم حلول فورية لها، بهدف إرضاء المواطنين.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز استحدث فكرة سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية، وتوجد بالأسواق والمناطق التجارية للحل الفوري والسريع للمشاكل، وتتلقى الشكاوى من خلال غرفة العمليات وتتجه لمكان الشكوى للتفاعل معها، مشددًا على أن كافة الشكاوى التي وردت لسيارات الضبطية القضائية تم التعامل معها بإيجابية وحلها، منوهًا إلى أن الجهاز تلقى وحل 12 ألف و300 شكوى حتى هذه اللحظة ضمن مبادرة أسبوع صديق المستهلك.
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