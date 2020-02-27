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بالأسماء.. 10 لاعبين خارج قائمة الزمالك أمام الترجي

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الأبيض لمباراة الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وشهدت القائمة استبعاد كلا من : محمد عواد ومحمد صبحي وأحمد عيد ، وكريم بامبو، واسلام جابر، وعمر السعيد ومصطفى فتحي لأسباب فنية والثلاثي محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما للإصابة.

 

ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي غدا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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