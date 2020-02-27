"القومي للإعاقة" يمد فترة التقديم بمسابقة "الأسرة المصرية"









ويتلقى المجلس طلبات المتقدمين في مسابقة الأسرة المصرية لعام 2020 التي أطلقها مطلع الشهر الحالي، من خلال عدة آليات عبر الرابط التالي من



وحصر المجلس فئات المتقدمين للمسابقة في أم أو أب ذوي إعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو أب أو أم أو أخ أو أخت راعين لأشخاص ذوي إعاقة، أو أم أو أب بديلين لأبناء من ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم ممن يرعوهم.



وحدد المجلس معايير الاختيار في مدى عطاء المتقدمين للمسابقة ودعمهم وتحفيزهم المستمر لأفراد الأسرة من أجل الحفاظ على تماسكها، والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى قدرتهم على إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء، والقدرة على مواجهة التحديات.



كما اشتملت معايير الاختيار على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح في تربية الأبناء أو الأخوة أو الأخوات أو الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرعوهم، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبناءهم أو إخواتهم في المجتمع، حتى تفوقوا في مختلف المجالات. ولفت إلى أنه بناءً على ذلك قرر مد فترة تلقي طلبات المرشحين للمسابقة، وإعطاء فرصة للجميع من فئات المسابقة للمشاركة.ويتلقى المجلس طلبات المتقدمين في مسابقة الأسرة المصرية لعام 2020 التي أطلقها مطلع الشهر الحالي، من خلال عدة آليات عبر الرابط التالي من هنا أو على الفاكس التالي: 0224530081، أو من خلال رقم واتساب 01061754368.وحصر المجلس فئات المتقدمين للمسابقة في أم أو أب ذوي إعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو أب أو أم أو أخ أو أخت راعين لأشخاص ذوي إعاقة، أو أم أو أب بديلين لأبناء من ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم ممن يرعوهم.وحدد المجلس معايير الاختيار في مدى عطاء المتقدمين للمسابقة ودعمهم وتحفيزهم المستمر لأفراد الأسرة من أجل الحفاظ على تماسكها، والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى قدرتهم على إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء، والقدرة على مواجهة التحديات.كما اشتملت معايير الاختيار على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح في تربية الأبناء أو الأخوة أو الأخوات أو الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرعوهم، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبناءهم أو إخواتهم في المجتمع، حتى تفوقوا في مختلف المجالات.





أو كان لهم دورًا بارزًا في أن يشغلوا مناصب قيادية أو مرموقة في المحتمع، أو في دور فعال حتى تمكنوا من الحصول على شهادات تعليمية ويستثني من ذلك حالة الإعاقة الذهنية.



وتضمنت معايير اختيار المترشحين في عدم زيادة عدد الأبناء عن ثلاثة ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد، وألا يقل سن المتقدم عن 50 عامًا ويستثنى من ذلك الأخت أو الأخ أو الابنة أو الابن.





وألا يكون قد سبق تكريمهم في مسابقات مماثلة، مع الوضع في الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة في المستوي التعليمي، والأم التي لم تحصل على قدر كافِ من التعليم ولكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل.





وشجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الإجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.



ويشترط على المتقدمين المستوفين للشروط والمعايير السابق ذكرها إدراج المستندات التالية: (صورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي - صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه الإعاقة للمترشح في حالة كونه من ذوي الإعاقة - أو صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، كارنية إثبات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتولى رعايتهم الفئات السابق ذكرها.





وصورة من شهادة ميلاد الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقوم الفئات المحددة في الإعلان برعايتهم، صورة من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز الخاصة بهم، إرفاق قصة كفاحهم التي كانت سببًا وراء نجاحهم بحد أدنى في ١٠ سطور.







وذكر التحديات التي واجهت المترشح خلال تربيته للأشخاص من ذوي الإعاقة، رقم تليفون (واتس اب) للمترشح أو من ينوب عنه في الاستمارة للتواصل معه من خلاله)، على الرابط التالي من هنا

قرر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، مد فترة التقديم بمسابقة الأسرة المصرية للفوز بلقب "الشخص المثالي لعام 2020"، إلى ٧ مارس المقبل، بدلًا من الأول من الشهر نفسه.وأرجع المجلس، في بيان صحفي، سبب مد فترة التقديم، لرغبة كثير من المتقدمين في ذلك حتى يتسنى لهم استكمال الأوراق والمستندات والمرفقات المطلوب إدراجها في إستمارة التقديم.