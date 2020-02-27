مختار جمعة يصدر قرارا مهما بشأن هيئة الأوقاف

وأضاف أن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.



أصدر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2020 بتكليف هيئة الأوقاف المصرية، بإنشاء سجلات دقيقة تكون متضمنة كافة المعلومات الخاصة بالوقف والواقف والمستحقين والجهات الموقوف عليها وتلتزم بتحديثها دوريًا، مع إتاحتها للسلطات المختصة قضائية أو رقابية عند طلبها من دون إبطاء.وأوضح في تعليقه على قرار المملكة العربية السعودية، بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، أنه يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، وله ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.