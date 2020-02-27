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آية عبدالله: "قلبي حزين" أغنية في رثاء الرئيس الأسبق "مبارك" (فيديو)

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:43 م
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آية عبدالل
آية عبدالل
الفجر الفني
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انتهت المطربة الشابة آية عبدالله، من تسجيل أغنية بعنوان "قلبى حزين" والتى أهدتها إلى روح الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الماضى الموافق ٢٥ فبراير.

 

بدأت آية عبدالله فى التحضير للأغنية مساء يوم الثلاثاء وانتهت من تسجيلها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب فجر أمس الأربعاء .

 

أغنية قلبى حزين كلمات إسلام سعد، الحان كريم فتحي، توزيع إسلام الحسن، إخراج عادل الخيال.

 

ومن جانبها أعربت آية عبدالله عن حزنها الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقالت: "هذه الأغنية لروحه الطاهرة ورثاء مني لروحه ربنا يرحمه".

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