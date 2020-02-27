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اتحاد الصناعات يشارك في مؤتمر "الصناعة قاطرة التنمية المستدامة 2020"

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:37 م
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بوابة الفجر
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شارك اتحاد الصناعات المصرية في فاعليات مؤتمر الصناعة قاطرة التنمية المستدامة 2020 بمدينة العاشر من رمضان برعاية وزاره التجارة والصناعة وبمشاركة كلا من جمعية مستثمري العاشر من رمضان وفرع الاتحاد بالعاشر وأكاديمية "سيفا" لتأهيل العمالة الفنية والذي عقد بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان.


ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء من خلال متخصصين على دور الصناعة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بمصر 2020 وأهمية تطبيق معايير الجودة في القطاعات الصناعية المختلفة لتحقيق فاعلية الأداء وتقديم مبادرة التدريب المهني "الماكينة محتاجة عامل شاطر" لتوفير وتأهيل العمالة المدربة عن طريق برامج فنية وديبلومات متخصصة في الصناعات المختلفة وتقديم مبادرة "اسأل مجرب" لتقديم الاستشارات في المجال الصناعي والتكنولوجي، ومبادرة "الحلول التكنولوجية الذكية".

كما تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين الجهات الثلاث مثلها محمد عزت حجازي مدير اتحاد الصناعات العاشر من رمضان وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ونهى محمد شهاب رئيس مجلس إدارة أكاديمية "سيفا" لتدريب وتأهيل العمالة الفنية والتي تعمل على تطوير المهارات والمعرفة الفنية للفنيين والعمال المصريين من خلال تقديم أكثر من 400 دورة تدريبية في جميع القطاعات الصناعية.

وأشاد حجازي بهذا التعاون البناء ما بين الاتحاد وجمعية مستثمري العاشر من رمضان وأكاديمية "سيفا" وأكد أن تعاون جميع الأطراف المعنية بالصناعة المصرية وتكاتف المجهودات وتوحيد الرؤى هي السبيل الوحيد للنهوض ليس فقط بالقطاع الصناعي وإنما على نفس القدر من الأهمية النهوض بمستوى العاملين والفنيين به، الأمر الذي سينعكس حتماً على تطور القطاع وتحسين المستوى الفني والمعيشي للعمال لترتفع معها جودة وتنافسية المنتج المصري لتعود الصناعة المصرية وتتبوأ مكانتها إقليمياً وعالمياً.
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