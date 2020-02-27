بتهمة 'تمجيد الإرهاب'.. إيقاف طبيب بسيدي بوزيد

تمكنت ليلة أمس، أعوان فرقة الأبحاث و التفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد، من إيقاف طبيب اصيل الجهة في العقد السادس من عمره، ومباشر في قطاع الصحة العمومية بالجهة.





وأفادت بعض المصادر، أنه وقع إيقاف الطبيب المذكور، للإشتباه في تجميد الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعي.





وذكرت ذات المصادر، أنّه تم الاحتفاظ بالمظنون فيه، بعد استشارة النيابة العمومية، وتحرير محضر في الغرض، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّه.