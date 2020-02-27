الأرصاد: ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

كشف الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، عن الظاهرة الخطيرة التي تجتاح البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، مبينا أن الظاهرة تتمثل في الشبورة المائية التي تجتاح البلاد نهارا وتعيق رؤية السائقين عند قيادة السيارات على الطرق السريعة، ناصحا بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور، مع ارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.





وكشف عطا عن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل، قائلا إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وتنعدم فرص سقوط الأمطار مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويسود البلاد طقس دافئ في ساعات النهار.





وأعلن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشبورة تزداد على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، مع تعرض السواحل الشمالية الغربية لأمطار بسيطة غدا الجمعة.



