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اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة بموعد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال شهر مارس المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.


وتحدد الحادي عشر من  شهر مارس موعدا لمواجهة سموحة في السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة في الأسبوع الثامن عشر.


ويواجه الأهلي فريق إنبي على استاد القاهرة أيضا في الأسبوع الخامس عشر، في المباراة التي تحدد لها السابعة والنصف مساء يوم ١٤ من الشهر ذاته.


ويلعب الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم 18 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر باستاد السلام في السابعة والنصف مساء.


ويختتم الأهلي مبارياته بالدوري المحددة في مارس المقبل بمواجهة أسوان على استاد القاهرة في الجولة العشرين وتحديدا في السابعة مساء يوم 21 مارس المقبل.

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