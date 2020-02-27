تردد قناة ستار STAR TV التركية 2020 ستار تي في الفضائية على القمر الصناعي النايل سات العارضة لمسلسل ابنة السفير Sefirin Kızı





تردد قناة STAR TV التركية 2020 ستار تي في ، يمكنكم الآن متابعينا ضبط واستقبال القناة لمتابعة أحداث المسلسل التركي ابنة السفير Sefirin Kızı، ويبحث العديد من المتابعين للدراما التركية بكثافة على تردد القناة الناقلة للمسلسل لمشاهدة أحداثه لحظة بلحظة.





وتعتبر قناة STAR TV من أفضل القنوات التركية التي يبحث عنها الكثير من محبي الدراما التركية لأنها من أبرز القنوات التي تعرض بعض البرامج والمسلسلات التركية الشهيرة وأقوي المسلسلات التركية، وتعد قناة ستار تي في واحدة من ضمن القنوات التركية التي يهتم بها عدد كبير من المشاهدين ولها شهرة واسعة على مستوى الوطن العربي، وهي تعرض محتواها على مدار 24 ساعة ويمكن متابعة هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات وترك سات.





وتتميز قناة ستار STAR TV التركية بتقديم أشهر وأهم المسلسلات التركية، وتقوم في الوقت الحالي بتقديم مسلسل ابنة السفير Sefirin Kızı وحقق هذا المسلسل نجاحًا باهرًا ويتابعه الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، وهذا المسلسل حقق أعلى نسبة مشاهدة كما إنه حقق نجاحًا كبيرًا بين المسلسلات التركية المختلفة.





تردد قناة STAR TV التركية 2020 على النايل سات وترك سات

يمكنكم ضبط تردد قناة ستار STAR TV التركية 2020 لمتابعة أقوي المسلسلات التركية، ونقدم لكم الآن التردد الجديد لقناة ستار تي في التركية عبر الأقمار الصناعية نايل سات وترك سات، اتبع التالي:





تردد قناة STAR TV التركية 2020 على النايل سات





- القمر الصناعي: نايل سات.





- التردد: 10922.





- الاستقطاب: عمودي (V).





- معدل الترميز: 27500.





- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





تردد قناة STAR TV التركية 2020 على ترك سات





- القمر الصناعي: ترك سات.





- التردد: 12209.





- الاستقطاب: أفقي (H).





- معدل الترميز: 27500.



- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



