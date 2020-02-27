التعليم تعقد اجتماع مع اتحاد الطلاب لرصد آرائهم عن جدول الثانوية المقترح

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة سوف تعقد اجتماع مع اتحاد طلاب مدارس مصر خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك لرصد آراء الطلاب حول جدول الثانوية العامة المقترح.



وقالت المصادر إنه في حال وجود شكاوى من الجدول مع الشعب سواء كانت (أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة) سيتم احتواء المشكلة والعمل على إعادة ترتيب المواد في الجدول من جديد، مؤكدة أن راحة الطلاب هي الأولوية.



جدير بالذكر أنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2019، وضرورة سرعة الإنتهاء من التصور النهائى لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.



وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة.



وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.