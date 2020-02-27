Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعليم تعقد اجتماع مع اتحاد الطلاب لرصد آرائهم عن جدول الثانوية المقترح

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:39 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
Advertisements
أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة سوف تعقد اجتماع مع اتحاد طلاب مدارس مصر خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك لرصد آراء الطلاب حول جدول الثانوية العامة المقترح.

وقالت المصادر إنه في حال وجود شكاوى من الجدول مع الشعب سواء كانت (أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة) سيتم احتواء المشكلة والعمل على إعادة ترتيب المواد في الجدول من جديد، مؤكدة أن راحة الطلاب هي الأولوية.

جدير بالذكر أنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2019، وضرورة سرعة الإنتهاء من التصور النهائى لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم موعد امتحانات الثانوية العامة مصر الثانوية العامة اخبار

أخبار تهمك

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 6 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خطة ريال مدريد لخطف محمد صلاح

منذ ساعة و 10 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يُخطر الأهلي رسميا بمبارياته في شهر مارس المقبل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 18 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 13 ساعة

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

'التعليم' تنتهي من إعداد التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة

'أمهات مصر': طلاب العلمي يعترضون على جدول الثانوية.. وترحيب لطلاب الأدبي

"الآباء والآمناء": نستقبل اقتراحات من طلاب علمي رياضة بشأن جدول الثانوية لأنهم مظلومين

"طلاب مدارس مصر": نعرض المقترحات الأخيرة لجدول الثانوية العامة على "التعليم" الخميس

التعليم: طرح جدول الامتحانات لتلقي المقترحات للتوافق عليه "فكرة جديدة"

"التعليم": وضعنا مقترحات طلاب الثانوية العامة في الاعتبار عند وضع جدول الامتحانات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

02:32 م

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status