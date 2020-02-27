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تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها في سوريا

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:23 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن تركيا أعلنت عن مقتل 3 من جنودها في سوريا.

يذكر أنه قُتل خمسة جنود أتراك، الاثنين الماضي، في غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في "كنصفرة " بريف إدلب في سوريا، وفقًا لما ه قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، نقلا عن مصادر ميدانية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية في منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.
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