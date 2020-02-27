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أردوغان يعلن مقتل 3 جنود أتراك في إدلب

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:21 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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أعلن الرئيس التريك رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود أتراك في محافظة إدلب السورية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                        

وقد أفدت مصادر إعلامية، بأصابة عدد من الجنود الأتراك، في محافظة إدلب السورية بعدما استهدفت قوات موالية لحكومة دمشق رتلاً عسكرياً تركيًا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا، بحسب المرصد السوري.

 

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا إرسال آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد.

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مقتل 3 جنود اتراك تركيا ادلب أردوغان

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