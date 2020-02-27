هبة الأباصيري تنضم لـ"بيت ريا وسكينة" مع بدرية طلبة وانتصار

انضمت الإعلامية هبة الأباصيري، لبرنامج "في بيت ريا وسكينه"مع انتصار وبدرية طلبه، علي قناة النهار ليكون لمده ثلاث أيام من كل أسبوع.

وعقدت جلسات عمل بين عمرو الليثي رئيس شبكه النهار، وعلي الريفي رئيس مجلس إدارة شركه الريفي ميديا، ومدير شركه ميديا أبل، وريمون بطرس مدير شركه الريفي ميديا، وهبة الأباصيري وانتصار وبدرية طلبه طوال الأيام الماضية للاستقرار على الشكل النهائي لظهور البرنامج.

"بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.

جدير بالذكر أن بدرية وانتصار قدمتا مؤخرا مسرحية "ريا وسكنية تاني" تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبد العال"، وهى تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.