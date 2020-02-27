Advertisements
Advertisements
Advertisements

هبة الأباصيري تنضم لـ"بيت ريا وسكينة" مع بدرية طلبة وانتصار

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:04 م
Advertisements
هبة الأباصيري
هبة الأباصيري
الفجر الفني
Advertisements

انضمت الإعلامية هبة الأباصيري، لبرنامج "في بيت ريا وسكينه"مع انتصار وبدرية طلبه، علي قناة النهار ليكون لمده ثلاث أيام من كل أسبوع.

 

وعقدت جلسات عمل بين عمرو الليثي رئيس شبكه النهار، وعلي الريفي رئيس مجلس إدارة شركه الريفي ميديا، ومدير شركه ميديا أبل، وريمون بطرس مدير شركه الريفي ميديا، وهبة الأباصيري وانتصار وبدرية طلبه طوال الأيام الماضية للاستقرار على الشكل النهائي لظهور البرنامج.

 

"بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.

 

جدير بالذكر أن بدرية وانتصار قدمتا مؤخرا مسرحية "ريا وسكنية تاني" تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبد العال"، وهى تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 16 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ 34 دقيقة

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

01:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status