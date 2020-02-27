Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements
شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في اجتماع لجنة النقل لجمعية رجال الأعمال، بحضور المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والمهندس حسين صبور الرئيس الشرفي للجمعية، برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، والمهندس عادل لمعي رئيس لجنة النقل بالجمعية، وعددًا من رجال الأعمال أعضاء الجمعية والشركات المحلية العاملة في مجال النقل واللوجستيات. 

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخرًا، والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة، على رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصري.

وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 21-22 مارس من مدينة الجلالة، بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المسثمرين ورجال الأعمال محليًا ودوليًا.

حيث يهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة وعرض أهم ما يميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين.
محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قناة السويس المنطقة الاقتصادية الفجر الدولة المصريه

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك ضد الترجي

منذ 33 دقيقة

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل زيارة 'مدبولي' لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

"مدبولي" يزور مصانع كليوباترا في العين السخنة ويشيد بإنجازات المجموعة (صور)

رئيس "المنطقة الاقتصادية" لقناة السويس: المنطقة واعدة والبنية التحتية جيدة

رئيس المنطقة الاقتصادية: نزكز على الخدمات البحرية و اللوجستية في موانئ المنطقة

"اقتصادية قناة السويس" تدعو رجال الأعمال الإنجليز للمشاركة بمؤتمر استثماري

رئيس "اقتصادية القناة": حجم استثمارات المنطقة ١٧ مليار دولار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

01:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status