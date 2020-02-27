محافظ بورسعيد يشهد مناقشة تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في اجتماع لجنة النقل لجمعية رجال الأعمال، بحضور المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والمهندس حسين صبور الرئيس الشرفي للجمعية، برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، والمهندس عادل لمعي رئيس لجنة النقل بالجمعية، وعددًا من رجال الأعمال أعضاء الجمعية والشركات المحلية العاملة في مجال النقل واللوجستيات.





وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخرًا، والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة، على رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصري.





وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المؤتمر الاقتصادي الدولي للهيئة سينطلق يومي 21-22 مارس من مدينة الجلالة، بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة المصرية ونخبة من المسثمرين ورجال الأعمال محليًا ودوليًا.





حيث يهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية بالهيئة وعرض أهم ما يميز الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وكذلك عرض قصص النجاح داخل المنطقة مع شركائنا الحاليين.

