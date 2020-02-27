"رضعتها ماية نار".. إحالة أوراق ربة منزل للمفتي في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبد الحي بقوش، وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة، وأمير أبو العز، بإحالة أوراق "سحر ا.ا"، ربة منزل، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفلتها الرضيعة عن طريق إرضاعها بمادة كاوية بإحدى المستوصفات الطبية الخاصة بالبحيرة.





كما قضت ذات المحكمة بتحديد جلسة 30 أبريل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية، وهم: "إبراهيم فتحي أحمد"، والد المتهمة، و"أحمد إبراهيم الصعيدي"، عم المتهمة، و"محمد جلال السنهوري"، و"محمد عطية السنهوري"، طبيبان.





البداية عند اكتشاف طاقم التمريض والطبيب النبطشي، تدهور الحالة الصحية للطفلة ووجود أثار تأكل على شفتيها فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسؤل عن الحضانة، إلى أنه تم توجيه تهمة الإهمال لفريق التمريض، حيث أن حالة الطفل كانت جيدة، ليطلب مدير الحضان بالمركز الطبي، من طاقم التمريض والطبيب النبطشي، آخر من تعامل مع الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة، ليتضح أن والدة الطفلة طلبت من التمريض أن ترضعها.





عقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية “مية نار”، وأرضعت الطفلة المادة الكاوية، وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للمرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي.