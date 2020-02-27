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مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي غدا الجمعة بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وضمت القائمة كلا من :-

محمد ابو جبل - محمود جنش في حراسة المرمى.


محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام- حازم أمام- عبد الله جمعه- محمد عبد الشافي في خط الدفاع.


طارق حامد - فرجانى ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو- محمد عنتر - محمد أوناجم - شيكابالا - أشرف بن شرقي فى خط الوسط.


مصطفي محمد - كاسونجو فى خط الهجوم.


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