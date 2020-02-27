الصرف الصحي: الأمطار أسقطت 2.5 مليون متر مياه على القاهرة

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن إنشاء شبكة أمطار منفصلة أمر مكلف جدًا، موضحا أن من وضع أسس شبكة الصرف في مصر لم يؤسس لشبكة أمطار منفصلة، لأن مصر تعتبر دولة جافة وليس ممطرة.





وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن شبكة الصرف الصحي مصممة على استيعاب 15% مياه إضافية سواء كمياه أمطار أو مياه جوفية، موضحا أن شبكة الصرف الصحي تستوعب حوالي 4 مليون متر مكعب مياه.





وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن كمية الأمطار التي تساقطت على القاهرة خلال يوم الإثنين الماضي لمدة 5 ساعات قدرت بنحو 2.5 مليون متر مكعب من المياه.



