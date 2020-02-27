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بعد وقف تأشيرات العمرة.. ما هي إجراءات الدولة المصرية؟

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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فاجئت السلطات السعودية، الدولة المصرية، بقرار تعليق دخول غير السعوديين للمملكة للعروض العمرة والزيارة وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، وإجراءات احترازية لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، لذا سارعت وزارة السياحة لبحث تداعيات القرار.

تعليق تأشيرات العمرة
البداية، حينما أصدرت السلطات السعودية، بيانًا، جاء فيه بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا.

وأكدت الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر.

اجتماع عاجل
على الفور، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن عقد اجتماعا عاجلا اليوم الخميس، مع المسئولين عن بوابة العمرة المصرية وغرفة شركات السياحة وقطاع الشركات بالوزارة لبحث تداعيات قرار السعودية بتعليق تأشيرات المعتمرين، لحين إتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

مطار القاهرة
بينما بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، تنفيذ قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين داخل مبانى الركاب الثلاثة بالمطار على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة.

كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار، صرحت بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى.

وتلقت الجهات العاملة بالمطار، خطابًا بوقف سفر حاملي تأشيرات العمرة والسياحة، والسماح بسفر حاملي الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية.

وقف تلقي طلبات العمرة 
أما بوابة العمرة المصرية، توقفت عن تلقي أي طلبات لحين انتهاء الإيقاف المؤقت من قبل الجانب السعودي لمنح تأشيرات للمعتمرين، وحتى الانتهاء من اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت بوابة العمرة المصرية، التواصل مع وزارة السياحة والآثار والجانب السعودي لبحث تداعيات الأزمة التي ستؤثر حتما على الشركات والمعتمرين، حيث تم إيقاف جميع الرحلات وعودة المعتمرين من المطارات.

التواصل مع المعتمرين
وبعد علم شركات السياحة، بالقرارات السعودية الخاصة بإلغاء دخول المعتمرين لأراضيها، بدأت التواصل مع المعتمرين لإبلاغهم بإيقاف الرحلات لحين إشعار آخر.

وتتواصل شركات السياحة مع الجانب السعودي، بشأن استرجاع مبالغ الإقامة والطيران للبرامج.
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وقف التأشيرات فيروس كورونا تعليق العمرة السلطات السعوديه الدولة المصريه اخر الاخبار

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