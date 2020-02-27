رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث: "أسعد دائما بزيارة مصر"

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، اليوم الخميس، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بمقر الاكاديمية بأبي قير في الإسكندرية.





ورحب عبد الغفار، بزيارة رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث إلى مصر، والأكاديمية متمنيًا له التوفيق في زيارته بما يسهم في خدمة هذه الرياضة وتطورها على مختلف الصعد.



كما تطرق اللقاء إلى عدد من المجالات والقضايا الرياضية وإمكانات التعاون المشترك بين الأكاديمية والاتحاد الدولي للخماسي الحديث، منها بحث إمكانية استضافة بطولة العالم للشباب ٢٠٢٢، بما يعزز تطوير تلك الرياضة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار حرص الاكاديمية على دعم مختلف أنواع الرياضات التي تعزز التعارف والتلاقي الحضاري بين الشعوب في إطار رياضي تنافسي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية لديها واحدة من بطلان العالم في الخماسي الحديث، هي "أية مدني"، التي حصلت على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008.





وشاركت في أولمبياد أثينا، إذ كانت آنذاك أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية، كما حصلت أيضًا على لقب أصغر لاعبة خماسي حديث في العالم، وأول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية.



من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذى حظي بهما في الأكاديمية، مشيدًا بالإمكانات والخدمات التي توفرها من خلال بنية تحتية حديثة تتوافق مع أعلى وأرقى المعايير العالمية.