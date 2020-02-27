Advertisements
Advertisements
Advertisements

باكستان تغلق المدارس وتوقف رحلات إيران للحد من انتشار كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:07 م
Advertisements
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرح مسؤولين، اليوم الخميس، بأن باكستان أغلقت المدارس في العديد من المناطق وأوقفت الرحلات الجوية من وإلى إيران لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد الإبلاغ عن أول حالات الإصابة بها.

أغلقت السلطات المدارس في مقاطعة السند الجنوبية، بما في ذلك كراتشي أكبر مدن البلاد حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى، ومقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية، التي تحد إيران. كما بدأوا في تتبع ما يقرب من 8000 حاج عادوا مؤخرًا إلى إيران قادمين من إيران، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الطيران ستار خوخار، لـ"رويترز": "قالت هيئة الطيران المدني الباكستانية، إنها ستعلق جميع عمليات الطيران مع إيران ابتداء من مساء الخميس وحتى إشعار آخر. لقد قررنا إغلاق الرحلات الجوية مع إيران".

وقال رئيس وزراء إقليم السند، مراد علي شاه، إن الحجاج الثمانية والعشرين الذين كانت الحالات الأولى جزء منهم قد تم تتبعهم وسيتم فحصهم ومراقبتهم.

أبلغت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على الحدود مع الصين وإيران، اللتين تضررتا بشدة من الفيروس، عن أول حالتين يوم الأربعاء.

سافر كلا الشخصين مؤخرًا إلى إيران كجزء من مجموعات كبيرة من الحجاج من الجالية الشيعية الباكستانية. قال مسؤولو الصحة إن كلاهما "مستقر".

تدير ثلاث شركات إيرانية سبع رحلات أسبوعيًا من وإلى باكستان.

أغلقت باكستان حدودها مع إيران يوم الأحد بعد تفشي المرض في البلد المجاور. ذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية إرنا في رسم بياني، أن 22 شخصًا لقوا حتفهم حتى الآن من فيروس كورونا الجديد في إيران.

Advertisements

أخبار تهمك

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ أقل من ساعتين

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 10 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات جوية جديدة

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status