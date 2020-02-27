باكستان تغلق المدارس وتوقف رحلات إيران للحد من انتشار كورونا

صرح مسؤولين، اليوم الخميس، بأن باكستان أغلقت المدارس في العديد من المناطق وأوقفت الرحلات الجوية من وإلى إيران لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد الإبلاغ عن أول حالات الإصابة بها.





أغلقت السلطات المدارس في مقاطعة السند الجنوبية، بما في ذلك كراتشي أكبر مدن البلاد حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى، ومقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية، التي تحد إيران. كما بدأوا في تتبع ما يقرب من 8000 حاج عادوا مؤخرًا إلى إيران قادمين من إيران، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".





وقال المتحدث باسم الطيران ستار خوخار، لـ"رويترز": "قالت هيئة الطيران المدني الباكستانية، إنها ستعلق جميع عمليات الطيران مع إيران ابتداء من مساء الخميس وحتى إشعار آخر. لقد قررنا إغلاق الرحلات الجوية مع إيران".





وقال رئيس وزراء إقليم السند، مراد علي شاه، إن الحجاج الثمانية والعشرين الذين كانت الحالات الأولى جزء منهم قد تم تتبعهم وسيتم فحصهم ومراقبتهم.





أبلغت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على الحدود مع الصين وإيران، اللتين تضررتا بشدة من الفيروس، عن أول حالتين يوم الأربعاء.





سافر كلا الشخصين مؤخرًا إلى إيران كجزء من مجموعات كبيرة من الحجاج من الجالية الشيعية الباكستانية. قال مسؤولو الصحة إن كلاهما "مستقر".





تدير ثلاث شركات إيرانية سبع رحلات أسبوعيًا من وإلى باكستان.





أغلقت باكستان حدودها مع إيران يوم الأحد بعد تفشي المرض في البلد المجاور. ذكرت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية إرنا في رسم بياني، أن 22 شخصًا لقوا حتفهم حتى الآن من فيروس كورونا الجديد في إيران.