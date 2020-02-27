Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الصحفيين' تعلن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي.. ننشر الأسعار والتفاصيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:27 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة، عن فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي، التي تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعددها "1108" وحدة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن فتح باب التقدم سيكون يوم الأحد 1 مارس، وينتهي الأحد الموافق 15 مارس من عام 2020، بالدور الثاني بنقابة الصحفيين لدى الأستاذ هيثم فارس، مدير إدراة الإسكان بالنقابة.

وأضافت أن الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي سارية، مؤكدة أن شروط الصندوق الاجتماعي بالتفصيل منشورة على موقع النقابة وصفحة إسكان الصحفيين على موقع "فيس بوك".

وأعلنت اللجنة شروط النقابة للحصول على الوحدة، والتي جاءت كالتالي: 

1- ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة بأي خدمة من خدمات الإسكان التي تقدمها نقابة الصحفيين.
2- لا يجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي (الزوج أو الزوجة).

وجاءت الوحدات وأسعارها كالتالي:

- ١٠٠ وحدة في مدينة الشروق بمساحة ٧٥ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 178000  جنيه.

و"غير مدعوم" بمبلغ  263000 جنيه ، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٠ وحدة في مدينة العبور بمساحة ٧٠ مترا "إسكان مدعوم " بمبلغ  154000  جنيه.

و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٨ وحدات في مدينة ٦ أكتوبر بمساحة ٦٣ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 135000 جنيه.

 "غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة. 
- ٢٠٠ وحدة في مدينة برج العرب بمساحة ٩٠ مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ 197000  جنيه.

"غير مدعوم" بمبلغ 276246  جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية (القنطرة غرب) بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000  جنيه.

و"غير مدعوم" بمبلغ 276246  جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة ٩٠ مترا "إسكان المدعوم" بمبلغ  197000  جنيه.

"غير مدعوم" بمبلغ 276246  جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٠ وحدة أسيوط الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ  184000  جنيه.

"غير مدعوم" بمبلغ 279491  جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٠ وحدة سوهاج الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ  184000  جنيه.

"غير مدعوم" بمبلغ 279491  جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٠ وحدة قنا الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ  184000  جنيه.

"غير مدعوم" بمبلغ 279491  جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
- ١٠٠ وحدة المنيا الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ  184000  جنيه.

"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وحدات إسكان للصحفيين نقابة الصحفيين الفجر إسكان اجتماعي للصحفيين

أخبار تهمك

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات جوية جديدة

منذ 41 دقيقة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الاسكان الاجتماعي" تكشف عن مصير الوحدات السكنية الفائضة في بعض المناطق (فيديو)

بعد طرحها.. طرق الحصول على شقق بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

"ذوي القدرات الخاصة" غلق باب الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي الاثنين القادم

"الإسكان": فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات بالمحور الاستثمارى بمحافظتى بورسعيد ودمياط

ننشر تفاصيل طرح وحدات سكنية للتمليك بـ"بورسعيد ودمياط"

"الإسكان" تمد فترة الحجز لوحدات سكنية ببورسعيد ودمياط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status