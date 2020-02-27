هيدي كرم على "إنستجرام":"أخيرًا الشمس طلعت"

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها من داخل السيارة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هيدي، خلال الصورة مرتدية"بلوزة باللون الابيض وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بسلسلة".



وعلقت كرم، على الصورة قائلة: "أخيرًا الشمس طلعت أخيرا في دفا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه الحلاوة والجمال ده" وأضاف آخر"قمر كالعاده".



يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم، مسلسل "الزوجة18"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان حسن الرداد ومحمود الليثي وشيماء سيف.