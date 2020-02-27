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سجن رقيب شرطة 7 سنوات لقتله مواطنا في الشرقية

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، رقيب شرطة بالحبس 7 سنوات، بتهمة قتل مواطن أثناء محاولة الشرطة السيطرة على مشاجرة بين عدة أشخاص تبادلوا الأعيرة النارية مع رجال الأمن بمركز بلبيس.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو 2019، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عدة أشخاص بدائرة مركز بلبيس.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة للسيطرة على الموقف، وفور وصولهم بادر أحد أطراف المشاجرة بإطلاق الأعيرة تجاههم مع دفعهم لمبادلة الأعيرة النارية، وأثناء ذلك أصيب مواطن بطلق ناري ما أدى لوفاته.

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الكلمات المفتاحية

محكمة جنايات قتل رقيب شرطة الشرقية

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