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تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عمل تعديلات على تشكيل المارد الأحمر فى مواجهة صن داونز الجنوب إفريقى.

ويسعى فايلر لإجراء تغييرات في خط الدفاع، بعدما وجد أن فريق صن داونز لا يعتمد بشكل كبير على الكرات العرضية، وذلك يدفعه للاستعانة بعناصر تمتلك السرعة فى خط الدفاع، بالإضافة إلى القدرة على بناء الهجمات على الأرض للرد بهجوم سريع.

واستقر فايلر على إشراك الثنائى أيمن أشرف ومحمود متولى، فى مركزى قلب الدفاع خلال اللقاء.

وكانت المباريات الآخيرة شهدت تألق الثنائى ياسر إبراهيم ورامى ربيعة فى خط الدفاع وتحديدا خلال مواجهة السوبر أمام الزمالك.
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