تامر حسني يصل جدة استعدادًا لحفله العالمي بصحبة "ايكون" الليلة (صور)

وصل النجم تامر حسني، مساء أمس الأربعاء، لمدينة جدة السعودية استعدادا لإحياء حفلًا عالميًا ضخمًا مساء اليوم الخميس ٢٧ فبراير الجاري، بمشاركة النجم الأمريكي العالمي ايكون، وذلك بفندق جاليريا.

الحفل يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه داخل ملعب "الجوهرة"، وكان في استقبال تامر حسني بمجرد وصوله بصحبة الـ dj العالمي تامر يحيي والفنان أحمد عصام وعدد من محبيه بالإضافة الي منظمي الحفل من الجانب السعودي حمزة ناصر شركة "4M" ومن الجانب المصري الـ dj العالمي ياسر الحريري "أمازون ".

علي جانب آخر يستعد تامر حسني لإحياء حفلًا غنائيًا بمجرد عودته إلى القاهرة يعود دخله لجمعية "نحمي تراثنا" لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث بمنظمة اليونسكو العالمية، وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة ٦ مارس المقبل.

حفل "نحمي تراثنا" من تنظيم الـ dj العالمي ياسر الحريري ومتاح لطلاب مودرن أكاديمي والجمهور من خارج الأكاديمية بتذاكر يتم طرحها علي بوابات مركز المنارة.

ويشارك في إحياء فقراته فريق ديسكو مصر والـ dj فيدو وتم وضع خطة تنظيم الحفل لـ"امازون" ياسر الحريري بالتعاون مع تامر حسني، وبمشاركة مصمم المسارح الشهير تامر فوزي، ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري للخروج بحفل مبهر بمواصفات لايف غير مسبقة تليق بواجهة تمثيل مصر في لجنة التراث باليونسكو.