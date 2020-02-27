Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حياة كريمة".. ورشة عمل لـ"التعليم" بـ134 قرية

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:23 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
Advertisements
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل حول مبادرة حياة كريمة مع إدارات المشاركة المجتمعية ومديري التعليم العام بالمديريات والقرى المستهدفة وذلك لعمل الخطة التنفيذية ومناقشة أهداف المبادرة والوقوف على المحاور المستهدفة لوزارة التربية والتعليم للمشاركة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إن هدف الوزارة هو الحصول على (قرى متعلمة ومتمكنة)، وإن المبادرة تستهدف 143 قرية على مستوى المحافظات المختلفة، للتأكيد على أهمية تحديد البرامج العلاجية المستهدفة للطلاب ضعاف التحصيل والوقوف على الأعداد الفعلية للطلاب المتسربين وإيجاد الحلول لحجم الكثافات داخل الفصول بجميع أنواع المدارس ومختلف مراحلها.

وأضاف في بيان صحفي، أنه يجب تحديد الموقف الحالي لمرحلة رياض الأطفال بالقرى المستهدفة وتحديد نسبة الإتاحة الفعلية، ومدى احتياج تلك القرى إلى تعليم مجتمعى والموقف الحالى لمحو أمية الكبار وذلك لتحديد وتنظيم العمل الفعلى لكافة الجهات المسئولة داخل المديريات التعليمية.

وأكد أهمية وجود العامل التحفيزي لكل من الدارس والمعلم لتحقيق عامل الجذب للتعلم لإحداث الحراك التعليمي داخل القرى المستهدفة وتوفير الفصول اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن محور الإتاحة والأمية من أهم محاور التنافسية العالمية بين الدول، وأن المحافظات المستهدفة عددها 11 محافظة وهي: "أسيوط - سوهاج – المنيا- قنا- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- مرسى مطروح- القليوبية- البحيرة- الدقهلية".

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وزواج اليتيمات، حيث تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

ويأتي ذلك بحضور اللواء يسري سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والأستاذ يسري ساويرس، مدير الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والمهندسة أمل صابر، من الأبنية التعليمية، والأستاذ مجدي عبد الغني، مدير عام التعليم المجتمعي، والأستاذ محمد الدالي، من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار." بـ143 قرية بالمحافظات المختلفة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم ورش عمل حياة كريمة التعليم التربية والتعليم

أخبار تهمك

"الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات جوية جديدة

منذ 37 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 3 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 10 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status