أستاذ مناهج لـ أولياء أمور طلاب الثانوية: الامتحانات مع أبنائكم

قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج، إن وزارة التعليم حريصة على بناء وتشكيل إنسان جديد قادر على المشاركة وإبداء الرأي في اتخاذ القرار، وكان لا بد من استطلاع أراء الطلاب حول جدول الامتحانات من خلال حوار مجتمعي إلكتروني.





وأضاف "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن المذاكرة يوم الامتحان كلام فراغ، ولا يحقق الهدف منه، منوهًا بأن ليلة الامتحان تكون للمراجعة السريعة الخاطفة في ضوء توجهات الامتحانات السابقة.



