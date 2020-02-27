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أستاذ مناهج لـ أولياء أمور طلاب الثانوية: الامتحانات مع أبنائكم

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:21 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج، إن وزارة التعليم حريصة على بناء وتشكيل إنسان جديد قادر على المشاركة وإبداء الرأي في اتخاذ القرار، وكان لا بد من استطلاع أراء الطلاب حول جدول الامتحانات من خلال حوار مجتمعي إلكتروني.

وأضاف "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن المذاكرة يوم الامتحان كلام فراغ، ولا يحقق الهدف منه، منوهًا بأن ليلة الامتحان تكون للمراجعة السريعة الخاطفة في ضوء توجهات الامتحانات السابقة.

وطمأن أستاذ المناهج، أولياء الأمور أن البوكليت الموجود بأيادي الطلاب منذ 5 سنوات به جميع الأسئلة، ولا يخرج عنها الامتحانات، مشددًا على أن الامتحان في أيد الطلاب وليس جديد.
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الكلمات المفتاحية

طلاب ثانوية عامة اخبار مصر أستاذ مناهج

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