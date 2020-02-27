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سداسي بايرن ميونخ يقود التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف موقع هو سكورد المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي لجولة الذهاب من الأسبوع الثاني للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل جاء على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : مانويل نوير "بايرن ميونيخ"

خط الدفاع : سيميدو "برشلونة" - مارسال "ليون" - ألابا و دافيز "بايرن ميونيخ"

خط الوسط : تياجو ألكانتارا وسيرجي جنابري "بايرن ميونيخ" - كيفين دي بروين رياض محرز "مانشستر سيتي

خط الهجوم : ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ" - ميرتينز "نابولي".
سداسي بايرن ميونخ يقود التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال
سداسي بايرن ميونخ يقود التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال
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