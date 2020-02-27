سداسي بايرن ميونخ يقود التشكيلة المثالية لذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

كشف موقع هو سكورد المتخصص في الإحصائيات الرياضية عن التشكيل المثالي لجولة الذهاب من الأسبوع الثاني للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.





التشكيل جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : مانويل نوير "بايرن ميونيخ"





خط الدفاع : سيميدو "برشلونة" - مارسال "ليون" - ألابا و دافيز "بايرن ميونيخ"





خط الوسط : تياجو ألكانتارا وسيرجي جنابري "بايرن ميونيخ" - كيفين دي بروين رياض محرز "مانشستر سيتي





خط الهجوم : ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ" - ميرتينز "نابولي".