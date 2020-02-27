من جديد.. رانيا يوسف تثير جدل متابعيها بصورة جريئة

نشرت الفانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رانيا، خلال الصورة مرتدية جمبسوت صيفي جرئ، حسبما وصفه متابعيها، وعلقت يوسف، على الصورة قائلة: "أتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع سعيدة".



يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج وعرفة عبد الرسول.