بريطانيا تدعو إلى التزامات قانونية بشأن الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي المالية

كشفت بريطانيا، اليوم الخميس، عن تفويض صارم لاجراء محادثات مع الاتحاد الاوروبي مؤكدة رغبتها في الاستقلال الاقتصادي والسياسي في المستقبل الذي يضع لندن في مسار تصادمي مع بروكسل.



وبعد مغادرة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أمام بريطانيا حتى نهاية العام للتفاوض على اتفاق تجاري واتفاقيات بشأن كل شيء من الصيد إلى النقل، مما ينهي أكثر من 40 عامًا من العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وبعد قبول ذلك بترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة ستواجه الشركات البريطانية "احتكاكات" جديدة في التجارة مع الإتحاد الأوروبي، أوضحت بريطانيا موقفها - السيادة المستعادة ستفوق على الاقتصاد.



وأمام الجانبين مهلة حتى يونيو للحصول على ما وصفه فريق التفاوض في لندن بأنه "الخطوط العريضة للاتفاق" الذي سيتم الانتهاء منه بحلول سبتمب، وإلا فإن بريطانيا ستتجه إلى اتفاق على الطراز الأسترالي، وهو ترتيب تداول أكثر مرونة.



وقالت ورقة تفويض الحكومة البريطانية "في 31 ديسمبر 2020، ستستعيد المملكة المتحدة استقلالها الاقتصادي والسياسي بالكامل".



"إنها رؤية لعلاقة تقوم على التعاون الودي بين أصحاب السيادة، حيث يحترم كلا الطرفين الاستقلال القانوني لبعضهما البعض ويحق لهما إدارة مواردهما الخاصة كما يراها مناسبة."



وصرح الجانبان إنهما يريدان الاتفاق قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2020، بحيث يمكن أن تتدفق التجارة، وإن كان ذلك مع بعض عمليات الفحص الإضافية.



ولكن مع عدم اتفاق أي من الطرفين حتى على شكل المحادثات المقرر إجراؤها يوم الاثن، يبدو أن المفاوضات ستشكل معركة إرادات حيث يتهم كل من الفريقين البريطاني والاتحاد الأوروبي بعضهم البعض بخرق الاتفاقيات السابقة.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الاتحاد الأوروبي إن المحادثات حول العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون "صعبة للغاية" وقد تفشل إذا لم تؤمن لندن الحدود البرية الجديدة مع الكتلة في جزيرة أيرلندا كما قالت بروكسل تم الاتفاق عليها مسبقًا.



