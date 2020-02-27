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الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:17 م
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محمود عزب
محمود عزب
أحمد رمضان متولي
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تنطلق الليلة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة اقرأ، أولى حلقات الموسم الثالث لبرنامج "يسعدك مساكم" تقديم كلا من محمد محفوظ ورباب السواح.

 

تستضيف حلقة الليلة نجم الكوميديا الفنان محمود عزب، ليتحدث عن مشوار حياته وكواليس أهم أعماله، كما تقدم الحلقة فقرة خاصة مع الإعلامية سها عبد الرحمن خير، عن أهمية عمل المرأة، بالإضافة إلى فقرة خاصة عن فن التعامل، بعنوان "نصائح ذهبية لآدم وحواء" مع المدون والناشط الاجتماعي، محمود الدويني، بالإضافة إلى فقرة المطبخ الثابتة مع الشيف سماح.

 

البرنامج يعرض يوميًا من الأحد إلي الخميس من مصر والسعودية والأردن، ويقدم عشرات التقارير واللقاءات من مختلف بلاد العالم.

الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
الليلة.. محمود عزب ضيف الموسم الثالث لـ"يسعد مساكم" على "اقرأ"
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