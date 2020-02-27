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إسرائيل تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:17 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بأن وزارة الصحة الإسرائيلية، سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة المصابين إلى 3 حالات.

 

وفي بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، قالت فيه: "مصاب جديد بفيروس كورونا لشخص عاد مؤخرا من إيطاليا وقد تم وضعه في حجر صحي فورا. وبذلك تصل الحصيلة إلى ثلاث إصابات".

 

وأجرت إسرائيل تحقيقات واسعة لتحديد تنقلات المصاب بفيروس كورونا، مطالبة كل أقربائه وكل من احتك به إلى عزل أنفسهم لأسبوعين.

 

وجددت السلطات الإسرائيلية، مطالبة المواطنيين بالامتناع عن السفر إلى الخارج، وعدم المشاركة في مؤتمرات دولية والتواجد في مناطق محتشدة والتنقل في وسائل النقل العام، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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