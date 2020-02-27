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عاجل.. لحظة انتحار شاب من الطابق التاسع في فيصل

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة الفجر، على أول فيديو يرصد لحظة انتحار شاب من الطابق التاسع بفيصل.

وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع سقوط شاب من الطابق التاسع بإحدى عقارات شارع فيصل العمومي بالمريوطية، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبسؤال شهود المنطقة، أفادوا بأن الشاب يقطن بالمنطقة منذ مدة، وأنهم فوجئوا صباح اليوم بسقوطه، فيما رجحوا أن الواقعة انتحار.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا مفاده سقوط شاب من علو أعلى عقار على شارع فيصل العمومى بالمريوطية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة شاب سقط من الطابق التاسع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات
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لحظة انتحار فيصل شارع فيصل العمومي بوابة الفجر انتحار شاب الجيزة

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