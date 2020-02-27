نبيل الحلفاوي عن "مبارك": "له ما له وعليه ما عليه"

دافع الفنان نبيل الحلفاوي، عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدًا أن الرئيس تمسك بالبقاء في مصر ودافع عنها.





وكتب "الحلفاوي": "كرئيس أسبق له ماله وعليه ما عليه. لم يلجأ لهروب كان متاحا، وتمسك بالبقاء في وطن دافع عنه ودفع ثمنا الله أعلم إن كان أقل أو أكثر مما يستحق".



