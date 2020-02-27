Advertisements
Advertisements
Advertisements

نبيل الحلفاوي عن "مبارك": "له ما له وعليه ما عليه"

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفنى
Advertisements
دافع الفنان نبيل الحلفاوي، عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدًا أن الرئيس تمسك بالبقاء في مصر ودافع عنها.

وكتب "الحلفاوي": "كرئيس أسبق له ماله وعليه ما عليه. لم يلجأ لهروب كان متاحا، وتمسك بالبقاء في وطن دافع عنه ودفع ثمنا الله أعلم إن كان أقل أو أكثر مما يستحق".

وأضاف "الحلفاوي": "هو الآن في ذمة العدل المطلق.الجنازة العسكرية لحسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبرالمجيدة. رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 10 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ أقل من ساعتين

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات جوية جديدة

منذ 41 دقيقة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

01:26 م

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status