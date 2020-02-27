البطريرك الراعي يتسلم نسخة من كتاب "أجمل التاريخ كان غدا"

نائب رئيس مجلس النواب،



واختتم بأن القوانين المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة قد تتضمن فكرة الاتصال ببعض من يتم التشكيك بهم لكي يصار إلى التحقيق معهم من أجل استعادة هذه الأموال لأنه لا يمكن الاستمرار في الحديث عن البلد كأنه "غابة من الحرامية".

استقبل البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اليوم الخميس، إيلي الفرزلييرافقه السفير عبدالله بو حبيب، لاستعراض آخر التطورات.وأشار "الفرزلي" بعد اللقاء، إلى أنه قدم إلى البطريرك نسخة عن كتابه "أجمل التاريخ كان غدا"، وقال: "أجرينا جولة أفق مع البطريرك في الشؤون الاقتصادية ونستبشر خيرا في سعي الحكومة لجدولة الدين ووضع حد للنزول إلى القعر".وأعرب عن تفاؤله بـ"الغد اللبناني والخروج من الأزمة الاقتصادية"، معتبرا أن "الأمور ستتبلور مع استعادة مجلس النواب نشاطه التشريعي وإقرار قوانين منها الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة واستقلال السلطة القضائية".