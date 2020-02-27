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المشدد 10 سنوات لمتهم بمحاولة اغتصاب والدته في مصر القديمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:12 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع في اغتصاب والدته بمصر القديمة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد، ووجدي طاهر، وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم "شعبان. ع"، عاطل، تهمة الشروع في مرافعة والدته المجني عليها "ح. م"، بغير رضاها، بأن تجرد من ملابسه، وحسر عنها ملابسها، وجثم فوقها وخنق عنقها بيده، وحاول معاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو وصوله لشهوته قبل الوقوع بها.

وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه على إثر إبلاغه بالواقعة من المجنى عليه، انتقل لمكان الواقعة والمكان الذي واقع به المتهم المجني عليها، وتحفظ على الملائة أعلى السرير بمسكنها.

كما شهد نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، أن تحرياته أثبتت صحة الواقعة، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن المني المنثور على المجني عليها خاص بالمتهم، كما أن المني والتلوثات الدموية على الملائة خاص بالمتهم.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
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الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية حوادث السجن المشدد

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