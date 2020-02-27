استئناف تدريب الطلاب السعوديين على الطيران بالقواعد الأمريكية

استأنف الطلاب العسكريون من المملكة العربية السعودية تدريباتهم على الطيران في قواعد أمريكية، بعد انتهاء البنتاجون من التعديل على بعض القوانين والإجراءات الخاضع لها الطلاب العسكريون الأجانب في الولايات المتحدة.



ووفقًا لصحيفة "سبق"، ذكرت البحرية الأمريكية، في بيان، أن التدريبات للطلاب السعوديين قد استؤنفت يوم الثلاثاء بعد أن تم تعليق تدريب بعض الطلاب الأجانب بما فيهم ما يقارب 850 سعوديًا في قواعد أمريكية متعددة؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر عقب حادثة قاعدة بينساكولا.



وأشار البيان إلى أنه تم فرض قيود إضافية على إجراءات السلامة؛ منها حظر حيازة الطلاب غير الأمريكيين للأسلحة النارية، وتقييدهم بالقواعد والمرافق المخصصة لهم.



قررت السلطات الأمريكية تعليق تدريب نحو 175 سعوديًا يدرسون الطيران العسكرى فى الولايات المتحدة، بعد حادث إطلاق النار فى قاعدة فلوريدا الجوية.



وأبلغ مسؤولون أمريكيون وكالة "رويترز" – حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية - بأن نحو 175 سعوديًا يدرسون الطيران العسكرى أوقفوا عن التدريب فى إطار مؤقت عن العمليات، "توخيًا للسلامة"، بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودى 3 أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضى فى قاعدة فلوريدا.



وقالت أندريانا جينولدى المتحدثة باسم البحرية الأمريكية: "بدأ تعليق تدريب طلاب الطيران السعوديين وإقاؤهم توخيا للسلامة"، وأضافت أن التعليق يشمل ثلاث مواقع عسكرية مختلفة، هى قواعد بينساكولا، ووايتينغ فيلد، ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية فى فلوريدا.



ويذكر أن محمد الشمرانى، وهو ملازم ثان فى سلاح الجو السعودى، كان قد أطلق النار، الجمعة، بواسطة مسدس فى إحدى قاعات التدريب فى قاعدة بينساكولا، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.