نائب وزير المالية: توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة





قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى التشاور مع مختلف الجهات الموازنية حول برامج كل منها والاعتمادات المتوقعة لتنفيذها فى إطار المستهدفات المقررة خلال العام المالى المقبل؛ بما يتسق مع رؤية "مصر ٢٠٣٠"، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال مبادرات فعَّالة تحفز النشاط الاقتصادى، والاستثمارى، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.









أضاف نائب الوزير فى لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أن إصدار السندات الخضراء الحكومية السيادية يستهدف ترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.









أعرب المشاركون فى الحوار المجتمعى عن تقديرهم لهذه المبادرة التى تُرسخ مبدأ الشراكة الوطنية بين الحكومة ومجتمع المال والأعمال فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، واستعرضوا أهم التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية.



