"الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات جوية جديدة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الأمس، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة غدًا لـ 25 درجة مئوية على القاهرة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.





وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وتخفيف الملابس؛ لكون هناك فارق كبير في الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى.



