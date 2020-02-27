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"الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات جوية جديدة

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الأمس، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة غدًا لـ 25 درجة مئوية على القاهرة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.

وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، المواطنين من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وتخفيف الملابس؛ لكون هناك فارق كبير في الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أننا سنشهد تقلبات جوية اخرى خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع انخفاض درجة الحرارة بنحو 5 درجات السبت المقبل عن الغد، منوهًا بأن هناك فرص لتساقط امطار خفيفة وغير مؤثرة على الانشطة اليومية على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري السبت المقبل، محذرًا من الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
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درجات الحرارة امطار الأرصاد أخبار مصر

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