التحفظ على طن لحوم ودواجن فاسدة في الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، التحفظ على طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل منفذ بيع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.





البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن منفذ لبيع اللحوم ومقطعاتها "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمرك بحيازته كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمواطنين.

تم استهداف المنفذ وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 1.060 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم- مقطعات دواجن" معباة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.