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ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة "نوبية" على البحر

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:09 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ميريهان حسين، مجموعة صور جديدة لها من النوبة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميريهان، خلال الصور على البحر مرتدية"فستانًا قصيرًا نوبي باللون النبيتي وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها باكسسورات نوبيه".

وعلقت حسين، على الصور قائلة:"دعونا نرحب بيوم جديد فرص جديدة للنمو عاطفيًا وعقليًا وروحيًا".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"هو في قمر كده" وأضاف آخر"أحلى ممثله في الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وإسلام جمال.
ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة "نوبية" على البحر
ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة "نوبية" على البحر
ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة "نوبية" على البحر
ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة "نوبية" على البحر
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