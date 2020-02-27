من البداية للنهاية.. حكاية مبارك الكاملة مع حرب أكتوبر

يعتبر الرئيس الراحل حسني مبارك، صاحب الضربة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب، خلال أكتوبر، ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، حيث وضع خطة محكمة، وأخفى موعدها حتى لا تتسرب أي معلومات للعدو الإسرائيلي.





خلف الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله في حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية في يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً في الحكم منذ عهد محمد علي.





تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، إذ ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.





صاحب الضربة الجوية

تعتبر الطلعة الجوية الأولى التي قادها مبارك، أطلقت شرارة الحرب، حيث خاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة، التي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.





يلقب الرئيس الأسبق بلقب صاحب أول ضربة جوية، لأثرها في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في سيناء، ما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة على الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلو مترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية.





موعد الضربة الجوية

ظهر مبارك في فيديو نشر عبر "يوتيوب" متحدثا عن ذكريات حرب أكتوبر، في شهر أكتوبر الماضي، قائلا: "أخفيت موعد الضربة الجوية على الجميع، حتى لا تتسرب أي معلومات للعدو".