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رئيس "صناعة النواب" يشيد بالمعارض الثابتة والمتحركة للمنتجات

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:08 م
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فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
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أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتنظيم معارض ثابتة في الوزارات وأخرى متحركة بالجامعات للمنتجات والصناعات التي تنتجها عددا من الجهات الوطنية بالدولة.

ولفت "عامر " في بيان اليوم الخميس، إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي بقيادة اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلي 4 وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع للتنسيق المشترك لتجهيز المعارض الصناعية المزمع إقامتها.

وطالب "عامر" اللجنة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية التي سوف تكون لها آثارها الإيجابية في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم منتجات محلية ذات جودة عالية، وأسعار منافسة في متناول الأسرة المصرية، من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة.
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