Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماذا قال عمر علاء مبارك في رحيل جده الرئيس الأسبق؟

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:57 م
Advertisements
عمر علاء مبارك
عمر علاء مبارك
Advertisements
ودع عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، جده بكلمات في غاية الحزن، وبكلمات مؤثرة، بعدما رحل مبارك عن عالمنا في يوم الثلاثاء الموافق الـ25 من فبراير 2020.

نعي عمر علاء مبارك

وعلق عمر علاء مبارك على صورة قديمة نشرها، على حسابه عبر "إنستجرام"، تجمع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وشقيق عمر الأكبر الذي وافته المنية في 2009، قائلًا: "مع محمد في الجنة غن شاء الله.. الله يرحمك يا جدي".

وفاة شقيق عمر علاء مبارك

وتوفي محمد علاء حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الـ12 من عمره، غثر إصابته بمرض خطير في المخ، وفور نقله إلى المستشفى أعلن خبر الوفاة، ليلحق الجد بالحفيد في الثلاثاء الماضي.

حزن الرئي الأسبق على حفيده محمد علاء

وعانى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معاناةً شديدة وحزن اصابه بمرض، بعدما رحل حفيده، الذي لطالما ظهر معه في مناسبات عديدة، وكان على ارتباط وثيق به، وسافر عقب وفاة حفيده إلى أوروبا لرحلة علاجية، وإجراء جراحة ناجحة وعاد إلى أرض الوطن.

تدهور حالة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق

وأعلن علاء مبارك في وقت سابق عن تدهور احالة الصحية لوالده، عقب إجراء جراحة بالبطن، ولم يغادر غرفة الرعاية المركزة، بمستشفى المعادي العسكري، حتى لفظ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أنفاسه الأخيرة، في الثلاثاء الموافق الـ25 من فبراير 2020.




الحداد على مبارك
وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد 3 أيام على رحيل الرئيس محمد حسني مبارك، أحد أبناء القوات المسلحة، وأحد محاربي أكتوبر الذين قدموا الكثير من أجل استعادة ترابها الغالي، وأقيمت له جنازة جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمر علاء مبارك حفيد محمد حسني مبارك حالة حسني مبارك جنازه عسكريه جنازة حسني مبارك الرى

أخبار تهمك

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

الصحف الكتالونية تحتفي بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. آخر ظهور لمبارك قبل وفاته

جنازة عسكرية.. ننشر إجراءات الدولة المصرية بعد وفاة مبارك

"وفاة حفيده".. تفاصيل الواقعة الأكثر ألمًا في حياة حسني مبارك

شاهد.. لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

الموعد والمكان | كل ما تريد معرفته عن عزاء حسني مبارك الرئيس الأسبق

تامر عبد المنعم: السيسي تابع كافة الاستعدادات قبل تشييع جنازة مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status