ماذا قال عمر علاء مبارك في رحيل جده الرئيس الأسبق؟

ودع عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، جده بكلمات في غاية الحزن، وبكلمات مؤثرة، بعدما رحل مبارك عن عالمنا في يوم الثلاثاء الموافق الـ25 من فبراير 2020.





نعي عمر علاء مبارك





وعلق عمر علاء مبارك على صورة قديمة نشرها، على حسابه عبر "إنستجرام"، تجمع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وشقيق عمر الأكبر الذي وافته المنية في 2009، قائلًا: "مع محمد في الجنة غن شاء الله.. الله يرحمك يا جدي".





وفاة شقيق عمر علاء مبارك





وتوفي محمد علاء حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الـ12 من عمره، غثر إصابته بمرض خطير في المخ، وفور نقله إلى المستشفى أعلن خبر الوفاة، ليلحق الجد بالحفيد في الثلاثاء الماضي.





حزن الرئي الأسبق على حفيده محمد علاء





وعانى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معاناةً شديدة وحزن اصابه بمرض، بعدما رحل حفيده، الذي لطالما ظهر معه في مناسبات عديدة، وكان على ارتباط وثيق به، وسافر عقب وفاة حفيده إلى أوروبا لرحلة علاجية، وإجراء جراحة ناجحة وعاد إلى أرض الوطن.





تدهور حالة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق





وأعلن علاء مبارك في وقت سابق عن تدهور احالة الصحية لوالده، عقب إجراء جراحة بالبطن، ولم يغادر غرفة الرعاية المركزة، بمستشفى المعادي العسكري، حتى لفظ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أنفاسه الأخيرة، في الثلاثاء الموافق الـ25 من فبراير 2020.

















الحداد على مبارك

وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد 3 أيام على رحيل الرئيس محمد حسني مبارك، أحد أبناء القوات المسلحة، وأحد محاربي أكتوبر الذين قدموا الكثير من أجل استعادة ترابها الغالي، وأقيمت له جنازة جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



