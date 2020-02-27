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حلا شيحه تشعل إنستجرام بصورتها مع ابنتها

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:59 م
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حلا شيحة
حلا شيحة
رشا عادل
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نشرت الفنانة حلا شيحا، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة ابنتها.

وظهرت حلا، مرتدية"بلوفر باللون البني وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم" وظهرت شقيقتها مرتدية"بلوفر باللون الاحمر".

وعلقت شيحا، على الصورة قائلة:"صباح الخير".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بسم الله ماشاءالله أحلى عائشة" وأضاف آخر "قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يحفظها".

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحا، مسلسل"زالزال"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة الفنان محمد رمضان واحمد صيام وهنادي مهنى.
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان

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