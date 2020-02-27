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النيابة تعاين موقع سقوط شاب بفيصل.. والأهالي يرجحون انتحاره

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع سقوط شاب من الطابق التاسع بإحدى عقارات شارع فيصل العمومي بالمريوطية، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبسؤال شهود المنطقة، أفادوا أن الشاب يقطن بالمنطقة منذ مدة، وأنهم فوجئوا صباح اليوم بسقوطه، فيما رجحوا أن الواقعة انتحار.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد لسقوط شاب من علو أعلى عقار على شارع فيصل العمومي بالمريوطية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، إذ تبين العثور على جثة شاب سقط من الطابق التاسع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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شارع فيصل العمومي النيابة العامة الفجر الانتحار

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